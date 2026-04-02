كونسيساو يسترد النصيري أمام الحزم

يسترد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خدمات المغربي يوسف النصيري أمام الحزم في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي في جدة، بعد تعافيه من الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ النصيري سيدخل التدريبات الجماعية، الخميس، بعد اكتفائه بأداء تمارين انفرادية، الأربعاء، إثر إصابة طفيفة خلال التدريبات، الأحد، غيَّبته عن المواجهة التجريبية أمام الوحدة، الإثنين.

ويحتل الأصفر الجداوي المركز السادس برصيد 42 نقطة، حصدها من 12 انتصارًا، وستة تعادلات، مقابل خسارة ثماني مواجهات، بعد مرور 26 جولة من الدوري.