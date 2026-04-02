جيسوس: فاوضني الأخضر.. ووقعت مع الهلال

أوضح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنَّ تركيزه منصب على تحقيق دوري روشن السعودي، وليس تدريب المنتخب السعودي.

وردَّ جيسوس، في مؤتمر صحافي الخميس، عند سؤاله عما إذا كان سيقبل مهمة تدريب المنتخب السعودي لو عرض المسؤولون عليه المهمة: «في كرة القدم لا يوجد «لو»، لا بد أن نجد الحقيقة الملموسة، نعم تفاوضت مع المنتخب السعودي قبل عامين، لكنني ذهبت إلى الهلال، أعرف كرة القدم السعودية منذ نحو سبعة مواسم، اللاعب السعودي تطوَّر كثيرًا وبشكل ملحوظ، بفضل المدربين الكبار واحتكاكهم مع اللاعبين الأجانب، والأخضر حاليًّا أفضل من السابق، وسيظهر بواجهة مشرفة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، وأعتقد أنه سيعبر دور المجموعات».

وأضاف: «اليوم أنا موجود مع النصر، ونريد تحقيق لقب دوري روشن، وأريد من الجماهير أن يدعموا الفريق، حاليًّا النصر يعيش لحظات مهمة، وتفصلنا خطوات على اللقب الذي كان بعيدًا بفارق 15 إلى 16 نقطة، لا يوجد الكثير من الوقت، يجب أن نحافظ على نفس أفكارنا، نحن بحاجة إلى الحفاظ على 18 لاعبًا، وفي الفترة المقبلة سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ونسبة خطر الإصابة ترتفع، يجب أن نعمل كما لعبنا في باقي الموسم، ولا بد أن نفوز، يتبقى لنا 8 نهائيات في بطولة الدوري».

وعن مواجهة النجمة ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي الجمعة، قال: «لم نلعب منذ 20 يومًا، نتجهز للمباريات من موسم كامل، وليس فقط أيام فيفا، فترة التوقف عملنا مع 10 لاعبين فقط، ولم نستطع العمل بصورة كاملة مع باقي المجموعة بسبب انتظام الدوليين مع منتخباتهم، وأعتقد أنه لن تحدث مفاجآت في المباريات المتبقية في دوري روشن».

وتطرق جيسوس إلى الحالة البدنية للاعبين، وأوضح: «كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني جاهزان لخوض مواجهة النجمة، وفي تدريب المساء سيحضر الفرنسي محمد سيماكان، وسنرى الحالة البدنية لكينجسلي كومان إذا كان سيشارك أم لا، لكن حالته غير مقلقة، وأعتقد أنَّ فترة التوقف كانت جيدة للمدافع الإسباني إيجور مارتينيز لنستعيده الفترة المقبلة، بعد إصابته في آخر مباراة».

وذكر جيسوس عن مواطنه جواو فيليش: «أعرف فيليش جيدًا، وأعرف قيمته، أصررت على النادي للتعاقد معه بداية الموسم، وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ، ويملك حاليًّا أعلى معدل تهديف في مسيرته فهو لاعب ممتاز، وفيما يخص مشكلة عقد عبد الرحمن غريب فأعتقد أنها إدارية، لكن يجب عليها إيجاد حل، سيكون معنا الجمعة ولدينا ثقة كبيرة به، لكن مشكلته ليست فنية».

واختتم المدرب البرتغالي حديثه عن موعد عودة عبد الملك الجابر وسامي النجعي للمشاركة مع الفريق وبيَّن: «أعتقد أنَّ سامي النجعي وعبد الملك الجابر ليسا من ضمن خياراتي حاليًّا بسبب صعوبة الفترة المقبلة، ولكون إصاباتهما طويلة، لذا يجب عليهما تجهيز نفسيهما للموسم المقبل، والبقاء بعقلية جيدة للعطاء كل يوم في التدريبات.