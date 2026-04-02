بعد التدريب الأخير.. قطار ينقل النجمة إلى الرياض

توجَّه فريق النجمة الأول لكرة القدم إلى الرياض، مساء الخميس، مُستقلًّا قطارًا من القصيم، بعدما أدّى حصة تدريبية، ظهرًا على ملعبه، اختتمت استعداداته لمواجهة النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ويخوض النجمة، متذيل جدول الترتيب بـ 8 نقاط، المباراة، أمام المتصدر بـ 67 نقطة، من دون ستة من لاعبيه تبعدهم الإصابة.

وحسب مصادر «الرياضية»، خلت البعثة النجماوية من أسماء المدافع خالد عيد، والظهير فهد عبد الرزاق، والجناح الجزائري بلال بوطوبة، والظهير نواف هوساوي، وعبد الإله الشمري، لاعب الوسط الهجومي، وخالد المقيطيب، حارس المرمى.

وخسِر الفريق خمسًا من ست مباريات تحت قيادة مدربه الإنجليزي نيستور إل مايسترو، الذي تولى المهمة في 8 فبراير الماضي خلفًا للبرتغالي ماريو سيلفا، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.