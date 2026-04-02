بوفون: بنينا الكثير.. وفشلنا في الهدف

وجه جيانلويجي بوفون، حارس مرمى إيطاليا السابق والمنسق العام للمنتخب الإيطالي، رسالة وداع حزينة بعد استقالته من منصبه، معبرََا عن إحباطه من الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخسرت إيطاليا بركلات الترجيح، الثلاثاء، أمام البوسنة في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات المونديال الثلاثاء الماضي بعد التعادل 1ـ1، لتفشل بطلة العالم أربع مرات في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

وقال بوفون، في حسابه على منصة «إكس»: «الاستقالة بعد دقيقة واحدة من نهاية مباراة البوسنة كان رد فعل عاجل، قرار جاء من داخلي، بشكل عفوي كدموعي وألم قلبي الذي أعلم أنني أشعر به معكم جميعًا».

وأضاف: «لقد طلب مني الانتظار، لإتاحة الوقت للجميع من أجل التفكير بشكل مناسب.. والآن بعدما قرَّر رئيس الاتحاد التنحي، أشعر بحرية القيام بما أعتبره واجبََا، لأنه على الرغم من قناعتي الراسخة بأننا بنينا الكثير على صعيد الروح والفريق مع المدرب جاتوزو وجميع المتعاونين، في الوقت القصير المتاح للمنتخب، كان الهدف الرئيس هو إعادة إيطاليا إلى كأس العالم ولم نوفق».

وتابع: «من الصواب أن أترك لمن يأتي بعدي حرية اختيار الشخص الذي يراه الأنسب لمنصبي». وبيَّن: «تمثيل المنتخب شرف لي وشغف رافقني منذ الصغر.. حاولت أداء دوري على أكمل وجه، موجهََا كل طاقتي له، ونظرت إلى جميع القطاعات كحلقة وصل، ونقطة حوار وتنسيق بين مختلف فرق الشباب، متعاونًا مع مختلف المسؤولين لوضع هيكل مشروع يبدأ من أصغر اللاعبين ويصل إلى المنتخب الوطني تحت 21 عامًا».

يذكر أن بوفون تُوِّج مع المنتخب بكأس العالم للمرة الأخيرة في 2006 على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1، وكان آخر ظهور له المونديال 2014 في البرازيل وهي المرة الأخيرة التي تأهلت فيها إيطاليا إلى البطولة.