بعد خيبة المونديال.. رومانيا تتخلى عن لوتشيسكو

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم، الخميس، انفصاله عن ميرتشا لوتشيسكو، منهيًا بذلك ولايته التدريبية الثانية مع المنتخب الأول، وذلك بعد الهزيمة 0ـ1 أمام تركيا في الدور قبل النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم.

ونقل المدرب لوتشيسكو «80 عامًا» إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد شعوره بتوعك خلال اجتماع قبل جلسة تدريبية، ما أدى إلى غيابه عن المباراة التي خاضها المنتخب ضد سلوفاكيا تجريبيََا الثلاثاء الماضي «0ـ2».

وخلال فترته الأولى في مطلع الثمانينيات، قاد لوتشيسكو المنتخب إلى بطولة أوروبا 1984، في أولى مشاركات رومانيا في البطولة القارية.

وأوضح الاتحاد الروماني في بيان أنه من المتوقع تولي لوتشيسكو منصبًا جديدًا في الهيئة المحلية، فيما بدأت بالفعل عملية البحث عن خليفته.



وكانت رحلة لوتشيسكو مع رومانيا بدأت في نوفمبر 1981 واستمرت حتى 1986، ثم تنقل بعدها بين أندية دينامو كييف وشاختار دونيستك الأوكرانيين، وبريشا وريجينا وإنتر ميلان الإيطالية، وغلطة سراي وبشيكتاش التركيين، ورابيد بوخارست وسيتوا بوخارست الرومانيين، وزينت سانت بطرسبيرج الروسي.

وتوج المدرب مع تلك الأندية بأكثر من 32 لقبًا في كافة المسابقات، وأبرزها السوبر الأوروبي في 25 أغسطس 2000 مع غلطة سراي عندما فاز على ريال مدريد الإسباني بالهدف الذهبي «2ـ1»، ليصبح أول فريق تركي يحقق هذه البطولة.

وعلى صعيد المنتخبات تولي لوتشيسكو أيضًا قيادة تركيا من 2017 وحتى 2019، قبل أن يعود إلى رومانيا مرة أخرى في أغسطس 2024.