في الجوف.. جدة يخطف نقاط الجندل

تغلب فريق جدة الأول لكرة القدم 2ـ1 على مضيفه الجندل، مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وسجّل للضيوف الظهير ياسر آل موسى في الدقيقة 53 وعبد الإله البريه، لاعب الوسط، في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء. وبين هدفيهما، سجّل المهاجم النيجيري أنتوني أكبوتو لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ورفع جدة عدد نقاطه إلى 34، وتقدّم مؤقتًا إلى المركز الـ 10 في جدول الترتيب، في حين تجمّد رصيد الجندل عند 26 نقطة، وبقِيَ في المركز الـ 14.

والتقى الفريقان على ملعب جامعة الجوف، في أولى مباريات دوري «يلو» بعد فترة التوقف الأخيرة.

ويدرّب البرازيلي روبرتو أوليفيرا فريق جدة، فيما يقود التونسي عبد الرزاق الشابي الجندل.

ولحساب الجولة السابقة، خسِر جدة 0ـ4 من العلا، وفاز الجندل 2ـ1 على الباطن.

ويتأهل بطل «يلو» ووصيفه مباشرةً إلى دوري روشن السعودي، وتلعب الفرق من الثالث إلى السادس مُلحَقًا لتحديد ثالث وآخر الصاعدين.

فيما تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب إلى الدرجة الثانية.

ويتصدر أبها المسابقة بـ 62 نقطة، ويلاحقه الدرعية، بـ 56 نقطة، ثم العلا، بـ 52. ويتذيل الجبيل الترتيب بـ 14 نقطة.