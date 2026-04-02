الصعدي ينافس الصلخدي على مواجهة الأهلي

يحسم البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، خياره الأساسي في مركز الجناح الأيمن أمام الأهلي بعد مفاضلة بين نواف الصعدي وزميله السوري محمد الصلخدي، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وعاد الصلخدي من تجمع منتخب بلاده ودخل تدريبات الفريق الجنوبي، الخميس، تحضيرًا للمباراة التي يحتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وبحسب المصادر، يضع كاريلي في اعتباراته خيار الزج بالصعدي، تحسبًا لتأثر اللاعب السوري بدنيًا عقب عودته من رحلة خارجية، وسيتخذ القرار النهائي خلال التدريب الأخير.

وسيؤدي الفريق التدريب الختامي على ملعبه في خميس مشيط، الجمعة، قبل السفر مساءً إلى جدة تأهبًا لخوض اللقاء.

ويحتل ضمك المركز الـ 15 في جدول الترتيب بـ 22 نقطة، ويليه الرياض، شاغل أقرب مراكز الهبوط، بفارق 3 نقاط.

أما الأهلي، ثالث الترتيب بـ 62 نقطة، فيبتعد بخمس نقاط عن النصر المتصدر، ونقطتين عن الهلال الثاني.