«يويفا» يحذر إيطاليا: حسنوا ملاعبكم قبل خسارة يورو 2032

حذر السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إيطاليا من سحب استضافتها لبطولة «يورو 2032» بالشراكة مع تركيا، بسبب حالة ملاعبها التي وصفتها بأنها «من بين الأسوأ في أوروبا».

ولم تستضف إيطاليا أي بطولة كرة قدم كبرى منذ مونديال 1990، ومعظم ملاعبها الكبرى بُنيت أو جُدّدت لذلك الحدث، لكنها اليوم في حالة متردية. والملعب الوحيد الجاهز بالكامل لاستضافة مباريات البطولة هو «أليانز» الخاص بنادي يوفنتوس في تورينو.

وقال تشيفير، في مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية نُشرت الخميس: «ستُجرى كأس أوروبا 2032، وهذا أمر لا شك فيه.. آمل فقط في أن تكون البنية التحتية جاهزة. إذا لم يحدث ذلك، فلن تُجرى البطولة في إيطاليا».

وأضاف «ربما على السياسيين في إيطاليا أن يسألوا أنفسهم لماذا تعتبر البنية التحتية الكروية لديهم من بين الأسوأ في أوروبا». ورأى تشيفيرين أنَّ أكبر مشكلة تواجه كرة القدم الإيطالية هي «العلاقة بين السلطات الكروية والسياسة».

وفي أكتوبر المقبل، يتعيّن على إيطاليا تسمية الملاعب الخمسة التي ستستضيف مباريات البطولة، مع وجود 11 مدينة مرشحة حاليََّا: «روما، فلورنسا، بولونيا، فيرونا، ميلانو، جنوى، باري، نابولي، تورينو، كالياري وباليرمو». ويمكن تقديم ملاعب جديدة أو أخرى بحاجة إلى التجديد، شرط أن تبدأ الأعمال قبل مارس 2027.

وكان ناديا إنتر ميلان وميلان اشتريا أخيرًا ملعب «سان سيرو» من بلدية ميلانو، ويأملان في إكمال بناء ملعب جديد يتّسع لـ 71.500 متفرج في الموقع ذاته بحلول 2031، لكن مكتب الادعاء العام في المدينة يحقق في عملية بيع الأرض بشبهة التلاعب بالمناقصات.

وحصل نادي روما على الضوء الأخضر من السلطات المحلية لبناء ملعب جديد في شرق العاصمة، بينما يخضع ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا لعملية إعادة تطوير.

وقدَّمت مدينة نابولي الشهر الماضي مشروع ترميم لملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، الذي يستضيف مباريات نابولي بطل الدوري. ويتضمن المشروع إزالة المضمار المحيط بأرضية الملعب، بميزانية تبلغ 200 مليون يورو، وقد وصفه العمدة جايتانو مانفريدي بأنه مشروع يجب تنفيذه بغضّ النظر عن البطولة.