على ملعبه.. النصر يتفوق بالأهداف أمام الهلال والأهلي

تُجدِّد الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي الوصل بين الفرق الأربعة الأكثر شعبيةً وجماهيرها، التي تتابع المباريات، الجمعة والسبت، في ملاعبها.

وتتساوى فرق النصر والهلال والأهلي في عدد النقاط التي حصدتها على أرضها بواقع 33 لكلٍّ منها، مع أفضليةٍ نصراويةٍ، يصنعها فارق الأهداف.

ويتصدر «الأصفر» جدول الترتيب العام بـ 67 نقطةً، متقدِّمًا بثلاثٍ على الهلال، الوصيف، وبخمسٍ على الأهلي، الثالث.

وعند ترتيب الفرق بعدد النقاط في ملاعبها، يبقى المتصدر في قمَّته لكنْ بفارق الأهداف أمام الهلال والأهلي، اللذين حصدا مثله 33 نقطةً.

كذلك يتميَّز النصر بخوض مباراةٍ أقلَّ على أرضه من منافسَيه، اللذين استضاف كلٌّ منهما 13 فريقًا.

وحقق فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس 11 فوزًا في 12 لقاءً مع ضيوفه، وخسِر عندما استضاف القادسية.

في حين كسِب فريق الإيطالي سيموني إنزاجي عشر مبارياتٍ من أصل 13 في ملعبه، وتعادل في ثلاثٍ، وهي ذاتها أرقام فريق الألماني ماتياس يايسله.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب العام، وكذلك في ترتيب الفرق وفق عدد النقاط في ملاعبها.

ولعِب حامل اللقب 12 لقاءً بين جماهيره، كسِب ثمانيةً، وخسِر أربعةً، حاصدًا 24 نقطةً.

ويأتي القادسية رابعًا في الجدولين، والتعاون خامسًا فيهما.

ويستضيف النصر النجمة في الـ 09:00 من مساء الجمعة، فيما يستضيف الاتحاد الحزم في الـ 07:15 مساءً.

والسبت، ينزل التعاون ضيفًا على الهلال في الـ 09:00 مساءً، وضمك ضيفًا على الأهلي في الـ 07:15 مساءً.

وتوقَّف الدوري نحو أسبوعين بسبب مباريات المنتخبات، منها «الأخضر» السعودي الذي خاض معسكرًا في جدة، وبلغراد، العاصمة الصربية، ضمن برنامج إعداده لكأس العالم 2026.