النصر يبعد كومان ومارتينيز.. ومعسكر يضم 21 لاعبا

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 21 لاعبًا لمعسكرٍ قبل مواجهة النجمة، الجمعة على ملعب «الأول بارك»، ليس من بينهم المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، نظير عدم اكتمال جاهزيتهما، حسبَ مصادر «الرياضية».

وبعد حصةٍ تدريبيةٍ، مساء الخميس، اختار جيسوس اللاعبين الـ 21، وفي مقدِّمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أن يستبعد أحدهم، عصر الجمعة، التزامًا بالسقف الأعلى لعدد المُدرَجين على قائمة أي مباراةٍ ضمن دوري روشن السعودي. ودخل المُستدعون إلى معسكرٍ داخل أحد فنادق العاصمة، يبيتون فيه ويتجهون منه إلى الملعب.

ويواجه متصدر جدول الترتيب بـ 67 نقطةً صاحب المركز الأخير بثماني نقاطٍ، لحساب الجولة الـ 27، الأولى بعد فترة التوقف.

وأصيب مارتينيز قبل التوقف مباشرةً بتمزُّقٍ في عضلة الفخذ الخلفية، واشتكى كومان، خلال التدريب الجماعي الثلاثاء، من شدٍّ في العضلة الخلفية والسمَّانة.

وبسبب نقص الجاهزية، وضع جيسوس اللاعبَين خارج حساباته، لكنَّه ضمَّ إلى قائمته المدافع الفرنسي محمد سيماكان، الذي تعافى في أقل من 48 ساعةً من شدٍّ في العضلة الأمامية تعرَّض له الثلاثاء.

ووفق المصادر، يشمل المعسكر نواف العقيدي، والبرازيلي بينتو ماتيوس، حارسَي المرمى، والأظهرة سلطان الغنام، وسالم النجدي، ونواف بوشل، وسعد الناصر، والمدافعِين سيماكان، ونادر الشراري، وعبد الإله العمري. ومن لاعبي الوسط، استدعى الجهاز الفني عبد الله الخيبري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وعلي الحسن، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، والعراقي حيدر عبد الكريم، والصاعدَين راكان الغامدي وسعد حقوي، اللذين يُتوقَّع استبعاد أحدهما قبل المباراة. ويتقدَّم رونالدو، العائد بعد غيابٍ عن جولتَين بسبب إصابةٍ عضليةٍ، العناصر الهجومية المستدعاة، ومن بينها الجناحان عبد الرحمن غريب، والسنغالي ساديو ماني، مع حضورٍ للمهاجمَين محمد مران، وعبد الله الحمدان.

ونتيجة تراكم البطاقات الصفراء، يفتقد المتصدر جهودَ المهاجم البرتغالي جواو فيليش، والجناح أيمن يحيى.