بطولة مراكش.. مولر إلى دور الثمانية

تأهل الفرنسي ألكسندر مولر، لاعب التنس، إلى دور الثمانية من بطولة الحسن الثاني في مراكش، فئة 250 نقطةً، بعد فوزه في دور الـ 16 على التشيكي فيت كوبريفا بمجموعتين دون ردٍّ 6ـ3 و7ـ6، الخميس.

وضرب مولر موعدًا في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة الإسباني رافائيل جودار، والتشيكي توماس ماتشاك.

وفشل كوبريفا في تكرار إنجاز العام الماضي بالوصول إلى دور الثمانية للبطولة، وهو الدور الذي توقَّفت عنده مسيرته حينها أمام الإيطالي لوتشيانو دارديري، بينما يواصل مولر مشواره في البطولة المغربية.