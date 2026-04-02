أبها تستقبل موسم «الجاكرندا»

تستعد مدينة أبها لاستقبال موسم تفتح أشجار «الجاكرندا»، الذي يحول شوارعها وميادينها إلى لوحات طبيعية يغلب عليها اللون البنفسجي، في مشهد سنوي يترقبه الأهالي والزوار بشغف، تزامنًا مع اعتدال الأجواء ودخول فصل الربيع.

ويبدأ ظهور أزهار «الجاكرندا» عادة في أواخر مارس، وتبلغ ذروتها خلال شهري أبريل ومايو، حيث تكتسي المدينة حلة جمالية لافتة، خاصة في المواقع التي تحتضن أعدادًا كبيرة من هذه الأشجار.

ويُعد موسم «الجاكرندا» في أبها أحد أبرز المواسم الجمالية التي تعكس هوية المدينة وطبيعتها الفريدة، حيث يجمع بين المناخ المعتدل والمشهد البصري الآسر، ما يعزز حضورها كوجهة مفضلة للسياحة الداخلية خلال هذه الفترة من العام.