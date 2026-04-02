جدد إعجابه بالعاصمة.. فيرنانديز يخطط على الريال

أعاد الأرجنتيني إينزو فيرنانديز، لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الشكوك حول مستقبله مع النادي اللندني، بعد أن لمح مجددًا بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وبدا اللاعب الدولي حريصََا للغاية على إظهار رغبته في العيش بالعاصمة الإسبانية، في وقت يسعى فيه الريال إلى التعاقد مع لاعب خط وسط في فترة الانتقالات المقبلة.

وللمرة الرابعة خلال ثلاثة أسابيع عبَّر فيرنانديز عن عدم يقينه بشأن مستقبله مع تشيلسي، حيث يمضي اللاعب عامه الثالث بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة ضخمة بلغت 121 مليون يورو، لكن الأمور لم تسرِ مثلما كان يخطط، حيث يكافح الفريق حاليًّا من أجل ضمان مركز مؤهل إلى دوري الأبطال بدلًا من المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وللمرة الثانية هذا الأسبوع تحدث فيرنانديز علانية عن رغبته في العيش بإسبانيا، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية الخميس: «لطالما أخبرت زوجتي أنني لو اخترت مدينة أوروبية لأعيش فيها، سأختار مدريد، فهي مشابهة إلى حد كبير لبوينس آيرس، من حيث الطعام وكل شيء».

بدوره، رحب الأرجنتيني فرانكو مساتانتونو، لاعب ريال مدريد، الذي كان حاضرََا في المقابلة، بفكرة وجود فيرنانديز معه في الفريق، فيما واصل الأخير إبداء رغبته في الانتقال إلى النادي العاصمي، مشيرًا إلى الألماني توني كروس، لاعب الفريق السابق، بوصفه أحد اللاعبين الذين تأثر بهم في أرض الملعب.