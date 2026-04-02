الشباب يخسر الاستضافة.. استكمال أبطال الخليج في الدوحة

حصلت مدينة الدوحة، العاصمة القطرية، على حق استضافة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال الخليج التي تأهل إليها فريق الشباب الأول لكرة القدم.

ووفق بيانٍ رسمي، صدر الخميس، قرَّر الاتحاد الخليجي لكرة القدم إسناد الاستضافة إلى الدوحة بعد دراسة الطلبات المقدَّمة من أندية الشباب، وزاخو العراقي، والريان القطري.

وبرَّر الاتحاد اختيار العاصمة القطرية باكتمال ملف الريان مقارنةً بزاخو، وأفضليته أيضًا في التصنيف على الشباب بعدما تصدَّر مجموعته، وحصل على أكبر عددٍ من النقاط، بينما حلَّ «الليث» ثانيًا في مجموعته، مشيرًا إلى استناد القرار إلى «اللائحة التنظيمية للبطولة».

واعتمد الاتحاد ملعبَي «أحمد بن علي» و«خليفة الدولي» لاحتضان جميع المباريات، كما حدَّد توقيتاتها «بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة التسويق».

ونوَّه إلى تثبيت أيام المباريات، كما جاء في بيانه السابق بتاريخ 24 مارس الماضي، مفيدًا بإجراء لقاءَي الدور نصف النهائي 19 أبريل الجاري، وأولهما بين زاخو والشباب على ملعب خليفة الدولي في الـ 05:00 مساءً، والآخر على ملعب أحمد بن علي بين الريان والقادسية الكويتي، ويبدأ في الـ 08:00 مساءً.

وتحدَّدت الـ 06:45 من مساء 23 أبريل موعدًا للمباراة النهائية، ويحتضنها ملعب أحمد بن علي.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي عقدت اجتماعها، الأسبوع الماضي، كما جاء في البيان، واعتمدت إجراء الأدوار النهائية بنظام التجمُّع من مباراةٍ واحدةٍ.

وأكد الاتحاد «حرصه على تنظيم الأدوار النهائية بأعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يعكس مكانة البطولة الخليجية، ويعزِّز من قيمتها التنافسية، ويُلبِّي تطلُّعات الجماهير الخليجية».

واختتم بيانه بالتأكيد على مواصلته العمل «بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم نسخةٍ مميَّزةٍ، تليق بتاريخ الكرة الخليجية، وتعكس روح التنافس الشريف بين الأندية المشاركة».

وكان من المفترض لعب نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، الشهر الماضي، قبل تأجيله، وبعد ذلك قرَّر الاتحاد الخليجي إجراء الدورَين الإقصائيين من البطولة بنظام التجمُّع من مباراةٍ واحدةٍ.

ورفع الشباب طلبًا لاستضافة مباريات الدورَين نصف النهائي والنهائي، وكذلك زاخو، والريان، وفي النهاية وقع الاختيار على النادي القطري.