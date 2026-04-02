إصابة سويسرا تبعد سيرو عن الشباب

تعرَّض السويسري فنسنت سيرو، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، لإصابةٍ عضليةٍ، وفق ما جاء الخميس على حساب النادي في منصة «إكس».

وأفاد الشباب بارتياد سيرو العيادة الطبية للنادي بسبب تلك الإصابة التي داهمته أثناء تمثيله منتخب بلاده في الاستحقاقات الدولية، مارس الماضي.

وشارك لاعب الوسط في مباراتين تجريبيتين بقميص سويسرا، 27 و31 من الشهر ذاته، أمام ألمانيا والنرويج على الترتيب.

وانتهت المباراة الأولى بخسارة سويسرا 3ـ4، والثانية بالتعادل السلبي، ودخل سيرو كلًّا منهما بديلًا خلال الشوط الثاني.

وأدَّت الإصابة إلى غيابه عن تدريبات الشباب تحضيرًا لمواجهة الرياض، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وانضمَّ اللاعب إلى الفريق العاصمي، الصيف الماضي، قادمًا من تولوز الفرنسي، وظهر في 22 مباراةً ضمن بطولة الدوري، ولم يقدم أي إسهاماتٍ تهديفية.