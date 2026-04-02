مواجهة باريس وتولوز تطلق «ميكروفون الحكام»

تشهد مباراة فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم وضيفه تولوز، الجمعة، في افتتاح الجولة الـ 28 للدوري الفرنسي الاختبار الأول في البطولة لتقنية تزويد الحكام بـ «ميكروفون» لشرح بعض قراراتهم للجمهور، لا سيما بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وحسبَ القرار، الذي أعلنته رابطة الدوري الفرنسي الخميس، سيتم تفعيل التقنية من قِبل الحكم المساعد للفيديو من مركز الإشراف، ولن يكون ذلك إلا في حال اللجوء إليه خلال المباراة، وعندها سيتمكَّن الجمهور في الملعب، والمشاهدون عبر شاشات التلفزة من سماع الحكم الرئيس.

ووفق بيان الرابطة في موقعها الرسمي، سيتم اختبار التجربة على مرحلتين، الأولى أثناء إجراء القرعة قبل بدء المباراة، والثانية تفعيلٌ محتملٌ خلال المباراة فقط في الحالات التي تتطلَّب استخدام الـ «VAR» من أجل تحسين تجربة المشاهدة، وتعزيز الشفافية والوضوح فيما يتعلَّق بقرارات التحكيم.

وسيتم عقب المباراة إجراء تقييمٍ شاملٍ للاختبار، وقياس إسهاماته من الناحيتين التقنية والجماهيرية، وبناءً على الدروس المستفادة، يمكن إجراء تجاربَ إضافيةٍ قبل نهاية الموسم لدراسة الظروف اللازمة لتطبيقٍ أوسعَ نطاقًا الموسمَ المقبل.

من جهته، أكد أنطوني جوتييه، مدير قسم التحكيم في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اهتمامهم البالغ بالابتكار والتطوير، مشيرًا إلى أن الحكام تلقوا تدريبًا متخصِّصًا في هذه التقنية، وأصبحوا الآن مؤهلين تمامًا لاستخدامها. كذلك عبَّر عن أمله بأن يتم تعميم التجربة في كل المباريات ابتداءً من الموسم المقبل، وقال: «أي مبادرةٍ تسهم في تعزيز فهمٍ أفضلَ لقرارات التحكيم تستحقُّ التشجيع».

وسيدير المباراة طاقمُ تحكيمٍ مكوَّنٌ من إريك واتيليه، ومساعديه سيدريك فافر وفلوريان جونزالفيز، إضافةً إلى كريم عابد بوصفه حكمًا رابعًا. أمَّا غرفة الـ «VAR» فتضمُّ ماثيو فيرنيس، ودومينيك جوليان.

ويحمل واتيليه «38 عامًا» الشارة الدولية منذ 2023، ويملك 138 مباراةً بالدوري الفرنسي بعد ظهوره الأول عام 2018. وقد كان آخر ظهورٍ له في مواجهة المغرب والباراجواي التجريبية، الخميس الماضي، في مدينة لانس الفرنسية.