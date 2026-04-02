أكاديمية مهد.. 36 موهوبا في بطولة مونديالتو

تشارك أكاديمية مهد الرياضية بفريقين من مواليد 2013 و2017 بمجموع 36 موهوبًا في بطولة مونديالتو لكرة القدم، التي تستضيفها إسبانيا حتى 6 أبريل الجاري، بمشاركة أندية يوفنتوس الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، والكوفو الإسباني.

وطبقًا لتعميمٍ صحافي للأكاديمية، تأتي هذه المشاركة في إطار سعيها إلى تطوير المهارات الرياضية لدى المواهب في سنٍّ مبكرةٍ، وتوفير الفرصة لهم للتنافس على مستوى عالمي، وتعزيز قدراتهم الفنية في بيئةٍ احترافيةٍ، وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم للانتقال إلى مراحلَ متقدِّمةٍ في مسيرتهم الرياضية.

وتُعدُّ بطولة مونديالتو واحدةً من أبرز المنافسات العالمية للمواهب، ما يمنح المواهب فرصةَ التعرُّف على ثقافاتٍ رياضيةٍ متنوِّعةٍ، وتبادل الخبرات مع مدارسَ فنيةٍ مختلفةٍ.

وتسعى الأكاديمية من خلال المشاركة في البطولة إلى زيادة معدل دقائق اللعب للمواهب الكروية، واستمرارية تطويرها، ورفع حالة الانسجام بينها عبر التنافس في مثل هذه البطولات الرياضية الكبيرة.