شباب اليد.. الوحدة يكسب الترجي

كسب فريق الوحدة لكرة اليد ضيفه الترجي 31ـ25 في المباراة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب صالة النادي في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز لدرجة الشباب.

وبهذه النتيجة، ارتفع مجموع نقاط الوحدة إلى 15 نقطةً، بينما تجمَّد رصيد الترجي عند ست نقاطٍ.

وفي دوري الناشئين، اعتلى فريق مضر صدارة الترتيب بعد مرور خمس جولاتٍ إثر حسمه لقاء القمة أمام النور 28ـ25، وفق ما جاء على حساب الاتحاد السعودي لكرة اليد في منصة «إكس».

وضمن الجولة أيضًا، فاز الهدى على العدالة 26ـ25، وتعادل السلام مع الصفا 24ـ24، وانتصر الفتح على الخليج 30ـ25.

ويُستأنف الدوري الممتاز لكرة اليد، الجمعة، بست مواجهات.