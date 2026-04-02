إنريكي: تأجيل مواجهة لانس من حقنا

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان، أنه يتفهَّم وجهات النظر المختلفة بشأن طلب ناديه تغيير موعد المباراة أمام لانس في الدوري الفرنسي بسبب المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنَّه شدَّد على أن ناديه من الطبيعي يُدافع عن مصالحه.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي وافقت، الأسبوع الماضي، على طلب باريس تعديل موعد مباراته أمام ملاحقه المباشر، التي كانت مقرَّرةً 11 أبريل، لتركيزه على مواجهته أمام ضيفه ليفربول ضمن دور الثمانية لدوري الأبطال، 8 أبريل، ما منح الفريق أسبوعًا قبل السفر إلى «أنفيلد» لخوض لقاء العودة بعد خمسة أيامٍ.

ويتخلَّف لانس حاليًّا بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن باريس، حامل اللقب، الذي يملك مباراةً مؤجَّلةً قبل نهاية البطولة بسبع جولاتٍ. وعبَّر النادي عن عدم رضاه عن قرار التأجيل، لكنَّ إنريكي يعتقد أن الأمر يجب تقبُّله.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمرٍ صحافي، الخميس: «موقفنا واضحٌ، نحن ندافع عن نادينا، وأتفهَّم وجهات النظر المختلفة. هذا أمرٌ طبيعي». مضيفًا في تصريحاتٍ، نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «أتقبَّل اختلاف الآراء، وأتفهَّم ما يعتقده لانس. هذا أمرٌ طبيعي، ويجب أن نقبل أن الموضوع قد حُسم. هذه هي الحياة. بالتأكيد لكلٍّ منا مصالحه الخاصة، وهذا مقبولٌ بالنسبة لنا».

وشدَّد إنريكي على أهمية حصد النقاط: «اللاعبون أذكياء للغاية، ويدركون أهمية المرحلة الجارية من الموسم. مباراة تولوز هي الأكثر أهميةً، لأننا نحتاج إلى الفوز بها. لانس سيواجه ليل في الديربي، لذا ستكون مباراةً صعبةً بالنسبة له».

وتُشكِّل زيارة تولوز إلى ملعب «حديقة الأمراء» في الأساس فرصةً للتحضير لملاقاة ليفربول في مواجهةٍ ثأريةٍ بعد ثمن نهائي دوري الأبطال بين الفريقين الموسم الماضي الذي خرج منه باريس فائزًا بصعوبةٍ. وهذه المرة أيضًا، سيحتاج الفريق إلى أن يكون في أفضل حالاته.

وتابع إنريكي: «نحتاج إلى الفوز لنثبت جاهزيتنا. تولوز فريقٌ قوي جدًّا، ويتمتَّع ببنيةٍ جسديةٍ ممتازةٍ، وتشير الإحصاءات إلى أنه قد يخسر خارج ملعبه، لكنْ نادرًا ما يسقط بأكثر من هدفٍ واحدٍ. نحن نعرف مستواهم، وأسلوب لعبهم، مع ذلك المباريات بعد فترة التوقف قد تكون صعبةً، لذا نريد السيطرة على المباراة والفوز».

وعن التجربة الأولى التي تُطلقها رابطة الدوري الفرنسي في مباراة الجمعة بتزويد الحكام بميكروفوناتٍ لشرح الحالات التحكيمية، أجاب المدرب: «أنا منفتحٌ دائمًا على كل ما من شأنه تحسين كرة القدم. إذا استطاع الحكم شرح قراراته للجماهير واللاعبين والمدربين، فأعتقد أن هذا أمرٌ إيجابي».

ويدخل تولوز، صاحب المركز التاسع، المباراة بعد فوزين على ميتز 4ـ3، ولوريان 1ـ0، علمًا أنه خسر جولة الذهاب أمام باريس 3ـ6.

أمَّا على صعيد اللاعبين، فقد يعود الدولي الإسباني فابيان رويز، الجمعة، إلى تشكيلة إنريكي بعد شهرين من آخر ظهورٍ له في لشبونة أمام سبورتينج البرتغالي «1ـ2».