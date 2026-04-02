قبل «الديربي».. الخطيب خارج تدريبات الاتفاق

أبعدَ سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، المدافع عبد الله الخطيب عن التدريبات، الخميس، بعد شعوره بآلامٍ، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وقرَّر الجهاز الفني للفريق الشرقاوي إراحة اللاعب بعد شكواه، مفضِّلًا الانتظار لحين زوال آلامه.

من جهةٍ ثانيةٍ، انتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات عقب العودة من المشاركة مع منتخبات بلدانهم خلال استحقاقات مارس.

وانخرط الدوليون إلى جانب بقية زملائهم في التحضيرات لمواجهة «الديربي» أمام القادسية، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وحسبَ المصادر، ركَّز الشهري على نقاطٍ تكتيكيةٍ، شرحها نظريًّا للاعبين، ثم راقبهم أثناء تطبيقها ميدانيًّا.

واختتمت التدريبات بمناورةٍ على كامل مساحة الملعب، وقف خلالها الشهري على جاهزية الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول الدوري برصيد 39 نقطةً، فيما يقف القادسية رابعًا برصيد 60 نقطة.