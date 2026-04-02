باكينجهام: نحتاج إلى التركيز بعد أفراح الكأس

شدَّد الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، على أهمية الخروج من نشوة الفوز الأخير على الاتحاد، قبل مواجهة الخليج، الجمعة في الرس، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وذكر الإنجليزي، في تصريحاتٍ مُسجَّلةٍ، بثَّها ناديه الخميس، أن الفوز على فريقٍ بحجم الاتحاد قبل فترة التوقف، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كان «لحظةً كبيرةً للغاية».

وأوضح: «لا تريد أن تفقد هذا الشعور بسرعةٍ، لأن مثل هذه اللحظات أحيانًا تكون نادرةً في كرة القدم، لذا يجب عليك الاستمتاع بها».

واستطرد: «لكنْ في الوقت نفسه لا يمكنك التمسُّك بها فترةً طويلةً. يجب عليك أن تستعيد تركيزك، لأنك إذا بقيت متعلِّقًا بالماضي طويلًا فقد تُفوِّت ما يأتي أمامك مباشرةً، وما ينتظرنا الآن هو مباراة الخليج».

وأشار باكينجهام إلى ضرورة إغلاق المساحات أمام الخليج، وفي الوقت نفسه عدم التخلي عن الروح الهجومية للخلود.

وقال عن المنافس: «هو أيضًا فريقٌ يحب الهجوم، ويمتلك لاعبين رائعين، خاصَّةً في الخط الأمامي. نتوقَّع أن يدخلوا المباراة بكامل قوتهم»، مشدِّدًا: «يجب أن نكون مستعدين، وأن نحرص على اللعِب بأسلوبنا».

وتطلَّع الإنجليزي إلى تقديم عرضٍ جيدٍ، يُرضي مشجعي فريقه، ويدفعهم إلى مواصلة دعمه من المدرَّجات.

وفاز الخلود على الخليج 3ـ2 ضمن الجولة العاشرة من «روشن»، و4ـ3 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الفريق القصيمي إلى نهائي الكأس إثر فوزه على الاتحاد بركلات الترجيح 5ـ4 بعد تعادلهما 2ـ2 خلال الوقتين الأصلي والإضافي.