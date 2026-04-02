إيدرسون أولى صفقات أتلتيكو

يُخطِّط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على إنهاء أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم في صيف 2026 بعد أن تأكَّد رسميًّا رحيل مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أورلاندو سيتي الأمريكي.

وذكرت إذاعة «ماركا» أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي، يعمل بالفعل على إنجاز صفقة البرازيلي إيدرسون دوس سانتوس، لاعب وسط أتالانتا الإيطالي، الذي ترغب في خدماته أيضًا أندية الدوري الإنجليزي، خاصَّةً أرسنال الذي ارتبط بضمِّه.

وأكدت «ماركا»، أن أتلتيكو توصَّل إلى اتفاقٍ مع اللاعب حول شروطه الشخصية، وتم منح الضوء الأخضر لعملية انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.

وسيكون الجزء الأصعب في الأمر الوصولُ إلى اتفاقٍ مع أتالانتا، إذ شوهد أليماني وهو يلتقي أنطونيو بيركاسي، رئيس النادي الإيطالي، الأسبوع الماضي، وقد ذكرت تقاريرُ أن إيدرسون كان موضوع المناقشات بين الطرفين.

وكان الفريق ضمَّ، يناير الماضي، أوبيد فاراجاس، ورودريجو ميندوزا لتعويض غياب الإنجليزي كونور كالاجر، لاعب الوسط، لكنَّ أتلتيكو يعدُّ هذا الثنائي بمنزلة مشروعٍ للمستقبل.

في حين، كشف موقع «فوتبول إسبانيا» عن أن الكوري الجنوبي كانج لي إن، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، أحدُ المرشحين لخلافة جريزمان، الذي وقَّع بالفعل مع النادي الأمريكي خلال فترة التوقف الدولي.