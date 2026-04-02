نخبة الطائرة.. الهلال يُسقط الأهلي

حقق فريق الهلال الأول للكرة الطائرة انتصاره الثاني تواليًا ، ضمن بطولة النخبة بالفوز على نظيره الأهلي 3ـ 1، على صالة وزارة الرياضة في جدة، الخميس.

وجاء فوز الأزرق العاصمي بنتيجة الشوط الأول 27ـ25، والثالث 25ـ18، والرابع 25ـ22، فيما كسب الأهلي الشوط الثاني 25-23.

وبهذه النتيجة، حافظ الهلال على صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على العلا 3-0، فيما بقي الأهلي بلا رصيد بعدما تلقى الخسارة الثانية.

وحضر عبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، وثامر باسنبل وكيل وزارة الرياضة للمنشآت الرياضية، وعبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام لفريق السعودية، منافسات اليوم الثاني للبطولة.

ويلاقي الهلال نظيره الاتحاد في الجولة الثالثة مساء السبت، وتسبقها مواجهة الأهلي ضد العلا من اليوم ذاته.

ويشارك في البطولة أندية الهلال بطل الدوري الموسم الجاري، والاتحاد والأهلي والعُلا، إذ تتنافس الفرق بنظام دوري مكثف على مدار أربعة أيام.