الكلاسيكو برشلوني

تأهل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم للسيدات، الخميس، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الساحق على ضيفه ريال مدريد بسداسيةٍ نظيفةٍ وسطَ 60 ألف متفرجٍ احتشدوا في ملعب «سبوتيفاي كامب نو». وكان برشلونة تغلَّب على منافسه ذهابًا 6ـ2، ليصعد إلى المربع الذهبي للمرة الثامنة بمجموع المباراتين «12ـ2»، ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ الألماني. وشهدت المباراة تكريم قائدة برشلونة أليكسا بوتياس، صاحبة الكرة الذهبية 2025، في ظهورها الـ 500 مع الفريق المتوَّج باللقب الأوروبي ثلاث مراتٍ، آخرها الموسم قبل الماضي (الفرنسية ورويترز)