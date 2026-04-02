شاموسكا يفاضل بين مهاجمَين.. و«سينومي» ترعى التعاون

يُحيِّرُ تعويضُ الكولومبي روجير مارتينيز، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، مدرِّبه البرازيلي بيريكليس شاموسكا، قبل 48 ساعةً من مواجهة الهلال، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأظهرت التدريبات الأخيرة اعتماد المدرب على كشيم القحطاني في مركز رأس الحربة، وأحيانًا الإكوادوري كريستوفر زامبرانو.

ويُفاضل الجهاز الفني بين المهاجمَين، وتُرجِّح المصادر أن يختارَ أحدَهُما، بعد تدريب الجمعة، للمشاركة أساسيًّا أمام الهلال، السبت، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، في ظل غياب مارتينيز، هدَّاف موسم «السكري» بـ 21 هدفًا، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

وواصل التعاون تحضيراته الميدانية عبر حصةٍ تدريبيةٍ، مساء الخميس، على ملعبه في بريدة، شمِلت جوانبَ بدنيةً وتكتيكيةً.

في سياقٍ آخر، وقَّعت إدارة الاستثمار في النادي، الخميس، عقدَ شراكةٍ لمدة ثلاثة أعوام مع شركة «سينومي» السعودية، المتخصِّصة في تشغيل المراكز التجارية.

وبموجب العقد، تصبح «سينومي» الراعي الرئيس للنادي القصيمي، وسيظهر شعارها على القمصان الرسمية للفريق الأول لكرة القدم.

كذلك، ستفتتح الشركة متجرًا رسميًّا للتعاون داخل مركز «النخيل بلازا» التجاري في بريدة، وستنظِّم وتستضيف مختلف الفعاليات الجماهيرية والأنشطة المجتمعية الخاصة بالنادي في مختلف مراكزها التجارية على مستوى السعودية.