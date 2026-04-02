شراكة تمنح القادسية خط إنتاج حصريا من «RJ»

ضمَّ نادي القادسية علامة «RJ» المتخصِّصة في تصميم الأرواب والمناشف الفاخرة إلى قائمة رعاته، بعد توقيعه عقد شراكة معها، مساء الخميس، داخل مقرّه.

وتسلط الشراكة الضوء على منتجات من العلامة نفسها يستخدمها يوميًا لاعبو الفريق وجماهيره، بما يبرز أثرها في حياتهم اليومية.

وبموجب الشراكة، ستُطلق «RJ» باقة منتجات حصرية بهوية القادسية، تجمع بين مميزات العلامة، والطابع الخاص للنادي، لتقديم تجربة فريدة للجماهير.

وبهذه المناسبة، قال البريطاني توم بويل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في القادسية: «يسعدنا الترحيب بعلامة RJ شريكًا رسميًا للنادي وانضمامها إلى عائلة القادسية. وننظر إلى هذه الاتفاقية ليس فقط بوصفها رعاية تجارية، وإنما فرصة مميزة للتعاون مع علامة سعودية وتقديم منتجات عالية الجودة لجماهيرنا. وفي ظل الفترة المميزة التي يعيشها الفريق على أرض الملعب، يسعدنا التعاون مع علامة تشاركنا الطموح والقيم نفسهما، المتمثلة في الالتزام بالتميز والجودة العالية وتحقيق أفضل أداء. ونتطلع إلى التعاون المستقبلي وسرد قصص مشتركة، سواء خلف الكواليس أو داخل الملعب».

من جانبه، صرح عبد العزيز الهديب، الرئيس التنفيذي لشركة «RJ» قائلًا: «هذه الشراكة تمثل انطلاقة جديدة تجمع بين الطموح والرؤية، الرياضة أصبحت منصة للاستثمار وبناء العلاقات، والتعاون مع نادي القادسية سيسهم في تقديم قيمة مضافة وتجربة مختلفة تعكس تاريخ النادي وجودة الشركة».