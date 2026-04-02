طائرة الاتحاد تكسب العلا

كسب فريق الاتحاد الأول للكرة الطائرة نظيره العلا بنتيجة 3ـ 1، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس النخبة، خلال مواجهة الفريقين على صالة وزارة الرياضة في جدة، الخميس.

وجاء فوز الأصفر الجداوي بنتيجة الشوط الأول 25ـ21، والثالث 25ـ23، والرابع 26ـ24، فيما كسب العلا الشوط الثاني 25-20.

وبهذه النتيجة، حقق الاتحاد انتصاره الثاني تواليًا في البطولة بعدما فاز على جاره الأهلي، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط خلف الهلال المتصدر بالرصيد النقطي ذاته مع تفوق الأزرق العاصمي بعدد الأشواط فيما بقي العلا بلا رصيد بعدما تلقى الخسارة الثانية.

ويلاقي الاتحاد نظيره الهلال في الجولة الثالثة مساء السبت، لتحديد البطل وصاحب المركز الأول في البطولة وتسبقها مواجهة الأهلي ضد العلا من اليوم ذاته.

وحضر عبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، وثامر باسنبل وكيل وزارة الرياضة للمنشآت الرياضية، وعبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام لفريق السعودية، منافسات اليوم الثاني للبطولة.

ويشارك في البطولة أندية الهلال بطل الدوري الموسم الجاري، والاتحاد والأهلي والعُلا، إذ تتنافس الفرق بنظام دوري مكثف.