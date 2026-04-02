الاتحاد يخسر الشهري.. ويستعيد رايكوفيتش وعوار وروجر

عاد صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من تجمُّع المنتخب السعودي مصابًا في عضلة الساق، وفق بيان بثّه النادي الجدّاوي، مساء الخميس، على منصة «إكس».

وكشف البيان عن خضوع اللاعب لفحوصات رنين مغناطيسي لدى الشريك الطبي للنادي أظهرت «تعرّضه لإصابة في عضلة الساق اليمنى، أثناء مشاركته في المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي الأول، الذي اختتم الثلاثاء الماضي».

وأفاد البيان ببدء الشهري تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تخطي الإصابة.

ولعب الأخضر في معسكر مارس الماضي مباراتين تجريبيتين أمام مصر وصربيا دخل الشهري بديلًا خلال الشوط الثاني لكل منهما، بإجمالي 47 دقيقة.

على صعيد متصل، شارك الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، والجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديش، في تدريبات الفريق، بعد عودتهم من الاستدعاء الدولي.

ودخل اللاعبون الثلاثة التحضيرات مع زملائهم، عشية مواجهة الحزم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.