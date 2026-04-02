موراتو يكتب انتصار الفيصلي

خطف فريق الفيصلي الأول لكرة القدم ثلاث نقاطٍ ثمينة في سباق المنافسة على بلوغ دوري روشن السعودي، بفوزه 2ـ1 على ضيفه الجبيل، مساء الخميس في المجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري يلو للدرجة الأولى.

وافتتح الجناح المولدوفي لوفانور هنريكي أهداف اللقاء في الدقيقة 30، لكنْ بعد دقيقتين فقط، أدرك الجبيل التعادل بهدفٍ للمغربي فيصل فجر، لاعب الوسط.

وفي الدقيقة 88، أهدى الجناح البرازيلي أندرو موراتو أصحاب الأرض النقاط الثلاث عندما أحرز هدف الانتصار.

ورفع الفائز عدد نقاطه إلى 52، بالتساوي مع العلا، ثالث الترتيب، لكنَّه بقِي رابعًا بسبب فارق الأهداف، علمًا أن الثالث لعِب مباراةً أقل.

وتجمَّد رصيد الفريق الخاسر، القابع في المركز الـ 18 والأخير، عند 14 نقطةً.

ويدرِّب الإيطالي جيوفاني سوليناس الفيصلي، فيما يقود المدرب السعودي خالد النعيمي الجبيل.

ويصعد بطل «يلو» ووصيفه إلى دوري روشن السعودي مباشرةً، ويلحق بهم فريقٌ يتأهل عبر ملحقٍ، يخوضه أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس.

في المقابل، يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية.