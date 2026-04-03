الزلفي ينتفض ويعادل الأنوار

رفض فريق الزلفي الأول لكرة القدم الخسارة على أرضه من الأنوار، وتعادل معه 2ـ2 مساء الخميس ضمن الجولة الـ 27 من دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وأنهى الأنوار، الذي يدرِّبه البحريني محمد عدنان، الشوط الأول متقدمًا 2-0. وسجّل له الجزائري رضا بن سايح، لاعب الوسط، من ركلة جزاء في الدقيقة 25، والمهاجم الكولومبي ريكاردو كارابالو في الدقيقة 39.

وافتتح أصحاب الأرض عودتهم فور انطلاق الشوط الثاني، وقلّصوا الفارق بهدفٍ من المهاجم الكونجولي بين مالانجو في الدقيقة 46، ثم أدركوا التعادل عبر الظهير عبد الرحمن الهاجري في الدقيقة 58.

ومع حصول كل طرفٍ على نقطة من المواجهة التي احتضنها ملعب الزلفي، رفع الأخير، الذي يدرِّبه التونسي الحبيب بن رمضان، عدد نقاطه إلى 36، وبقِي في المركز التاسع، ووصل الأنوار إلى النقطة 32، وتقدّم مؤقتًا إلى المركز الـ 12، متفوقًا بفارق الأهداف على الوحدة، الذي يواجه الرائد الجمعة لحساب الجولة ذاتها.

ويتأهل بطل دوري «يلو» ووصيفه مباشرةً إلى دوري «روشن» السعودي، ويلحق بهم فريقٌ عبر ملحقٍ يشمل أصحاب المراكز من الـ 3 إلى الـ 6. في المقابل، يهبط القابعون في المراكز الثلاثة الأخيرة، من الـ 16 إلى الـ 18، لدوري الدرجة الثانية.