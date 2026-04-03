السبت.. الهلال والاتحاد في نهائي نخبة الطائرة

تختتم بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة بلقاء تحديد البطل بين فريق الهلال والاتحاد على صالة وزارة الرياضة في جدة، السبت المقبل.

ويتصدر الهلال ترتيب جدول البطولة بعد مرور جولتين برصيد 6 نقاط من انتصارين على العلا 3-0 والأهلي 3-1 تواليًا، وفاز الفريق الأزرق في 6 أشواط وخسر شوطًا واحدًا.

وفي المقابل يحتل الاتحاد المركز الثاني بالرصيد النقطي ذاته بعدما فاز على الأهلي 3-1 وعلى العلا بالنتيجة نفسها، ويتأخر أصفر جدة عن المتصدر بفارق الأشواط، إذ فاز في 6 أشواط وخسر شوطين.

ويسبق مباراة النهائي مواجهة الأهلي صاحب المركز الثالث ضد العلا صاحب المركز الرابع، والإثنين بلا رصيد بعد خسارتهما أمام الهلال والاتحاد، لكن الأهلي يتقدم على العلا بكسبه شوطين مقابل شوط للأخير.

ويشارك في البطولة أندية الهلال بطل الدوري الموسم الجاري، والاتحاد والأهلي والعُلا، إذ تتنافس الفرق بنظام دوري مكثف على مدار أربعة أيام.