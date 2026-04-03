الترفيه: 89 مليون زائر خلال 2025

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في تقريرها السنوي لقطاع الشؤون التنظيمية لعام 2025، أن عدد زوار قطاع الترفيه بالسعودية للعام الماضي تجاوز 89 مليون زائر، ما يعكس حجم الحراك الذي يشهده القطاع ونموه، ضمن منظومة تنظيمية تستهدف رفع جودة التجربة وتعزيز الامتثال وتطوير الإجراءات ذات العلاقة.

وأوضح التقرير أن القطاع شهد تنظيم 1,690 فعالية بإجمالي 75,661 يوم فعالية، وبمشاركة 6,778 شركة ضمن أعمال القطاع خلال العام 2025.

وبيّن التقرير أن إجمالي التراخيص الصادرة خلال عام 2025 بلغ 6,490 ترخيصًا، كما تم ترخيص 472 وجهة ترفيهية خلال العام مقارنةً بـ 422 وجهة في 2024 بنسبة زيادة 12 في المئة، فيما بلغ إجمالي الوجهات الترفيهية النشطة 975 وجهة مقارنةً بـ 513 وجهة ترفيهية خلال عام 2024.

وعلى مستوى مؤشرات الالتزام وجودة التجربة، أظهر التقرير تحقيق نسبة 92 في المئة لالتزام المستثمرين بضوابط الهيئة العامة للترفيه لكافة الأنشطة المصرّحة، إلى جانب تسجيل نسبة 95 في المئة للفعاليات الترفيهية المصرّحة في القطاع، فيما بلغت نسبة الوجهات الترفيهية المرخصة 93 في المئة، كما حقق القطاع نسبة 65 في المئة في التحسن بجودة الخيارات الترفيهية، وبلغت نسبة تغطية قياس رضا الزوار في الخيارات الترفيهية 74 في المئة.

وفي جانب الرقابة وتقليل المخالفات، أشار التقرير إلى ازدياد وعي المستثمرين وارتفاع مستويات الالتزام بالقطاع، ما أدى إلى انخفاض عدد المخالفات المرصودة من 6,290 مخالفة في 2024 إلى 4,662 مخالفة في 2025، بمعدل انخفاض بلغ 25.8 في المئة، كما تم تنفيذ 92,025 زيارة رقابية شملت جميع المناطق الإدارية في المملكة.

وفيما يتعلق بقياس تجربة الزائر، بلغ إجمالي عدد الاستجابات لقياس رضا الزوار على الاستبيانات أكثر من 755 ألف استجابة، فيما سجل مؤشر الرضا العام للأنشطة الترفيهية التي شملتها عمليات القياس نسبة 95 في المئة، بالإضافة إلى تنفيذ ما يزيد على 9,400 زيارة مسح ميدانية لمختلف الأنشطة الترفيهية بهدف قياس تجربة الزائر ضمن جهود المتابعة والتقييم المستمر.

وفي نطاق التصنيف، بلغ عدد المستثمرين في نطاق التصنيف 1,132 مستثمرًا، كما بلغ عدد الشهادات التي تم إصدارها للمستثمرين 1,132 شهادة، إضافةً إلى تطوير 27 معيارًا في برنامج التصنيف، وبلوغ الزيارات الميدانية لبرنامج التصنيف 3,530 زيارة، والانتهاء من ورشتي عمل موجهة للمستثمرين ضمن النطاق، واستفاد منها أكثر من 200 مستفيد.

وعلى صعيد السياسات والشراكات وحماية العملاء، أشار التقرير إلى التعامل مع 5,831 شكوى، و1,728 اعتراضًا، و1,145 بلاغًا خلال سنة 2025، فضلًا عن تحديث مسودة البيئة التشريعية للهيئة ورفعها على منصة استطلاع، والمواءمة مع 45 جهة حكومية.

وتُعد الهيئة العامة للترفيه الجهة المشرّعة والمنظمة لقطاع الترفيه في المملكة، وتعمل على تطوير البيئة التنظيمية، ورفع مستوى الامتثال، وتحسين جودة الخدمات والتجارب الترفيهية، وتمكين المستثمرين، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز جاذبيته، ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ورفع جودة الحياة، وتطوير القطاعات الواعدة بما يعزز مكانة السعودية كوجهة عالمية للترفيه.