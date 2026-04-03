الاتحاد والأهلي يفاوضانه

رفض الدولي متعب المفرج، مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم، عرض ناديه لتجديد عقده، الذي ينتهي يونيو 2026، بعد مناقشته مع وكيل أعماله، وفقًا لمصادر «الرياضية»، في خطوة تزيد غموض مستقبله الكروي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن أندية الاتحاد والأهلي والاتفاق دخلت في مفاوضات شفهية مع اللاعب رغبةً منها في التعاقد معه بدايةً من الموسم الجديد، في ظل اقترابه من دخول «الفترة الحرَّة».

وكان المفرج انتقل إلى التعاون قادمًا من الهلال موسم 2024ـ2025، واستمرَّ مع الفريق موسمَين.

وشارك اللاعب في 25 مباراةً مع الفريق الموسم الجاري، صنع خلالها هدفًا واحدًا، ونال ثماني بطاقات صفراء، مع إجمالي 1984 دقيقةَ لعبٍ.

واستدعى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، اللاعب في المعسكر الأخير، مارس الماضي، ضمن تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2026، وشارك في مواجهتَي مصر وصربيا اللتين خسرهما المنتخب 0ـ4 و1ـ2 على التوالي.