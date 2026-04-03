الفتح ينتظر رد بن دبكة

منحت إدارة نادي الفتح مهلةً للجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم قراره بشأن عرض تجديد عقده، الذي ينتهي يونيو المقبل، وفقًا لمصادر خاصَّة لـ «الرياضية».

وحسبَ المصادر ذاتها، ترغب الإدارة في الإبقاء على اللاعب موسمًا إضافيًّا تقديرًا لما يُقدِّمه مع الفريق، فيما طلب بن دبكة مهلةً للرد النهائي، سواء بالموافقة، أو الرفض.

وشارك لاعب الوسط الجزائري في 23 مباراةً مع الفتح الموسمَ الجاري، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، مع إجمالي 1776 دقيقةَ لعبٍ.

وانضمَّ بن دبكة إلى صفوف الفتح قادمًا من مولودية الجزائر موسم 2019ـ2020، ليصبح أحد العناصر الأساسية بالفريق في الأعوام الماضية.