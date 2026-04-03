على طريقة سواريز.. برشلونة يستهدف باستوني

يخطط نادي برشلونة الإسباني على حسم صفقة أليساندرو باستوني، قلب دفاع إنتر ميلان، على طريقة الأوروجوياني لويس سواريز، بعد أن أصبح الدولي الإيطالي أحد أكثر الشخصيات المكروهة في بلاده بسبب أحداث نهائي الملحق الأوروبي للمونديال ضد البوسنة الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لموقع FCInter1908، الذي نقل عن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية الخميس، فإن برشلونة يستهدف تكرار تجربة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي انضم عام 2014 من ليفربول الإنجليزي بعد «العضة الشهيرة» ضد جورجيو كيليني في مباراة إيطاليا بكأس العالم بالعام نفسه.

واستغل برشلونة تلك الحادثة وتراجع شعبية سواريز في ليفربول لتسهيل انتقاله، رغم أنه كان في أوج تألقه، وهو ما يتكرر الآن مع باستوني، الذي تلقى بطاقة حمراء في الشوط الأول أمام البوسنة ما تسبب في استقبال إيطاليا هدف التعادل «1-1» ثم الخسارة بركلات الترجيح 4-1 لتفقد فرصتها في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليََا، ويتلقى اللاعب سيلًا من الانتقادات التي حملته مسؤولية الهزيمة.

وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد يجد في برشلونة الجزيرة المثالية للهروب من إيطاليا وإعادة مسيرته المتعثرة إلى مسارها الصحيح.

لكن «موندو ديبرتيفو» أشارت بدورها إلى عقبة قد تعترض طريق الصفقة إذ حدد إنتر ميلان، سعر لاعبه الذي يرتبط مع بعقد حتى 2028 بـ 70 مليون يورو، وهو مبلغ يراه برشلونة باهظًا جدًا وغير مستعد لدفعه.

وتشير مصادر إيطالية إلى أن الوضع الصعب للمدافع قد يدفع إدارة ناديه إلى تخفيض مطالبها المالية. كما أن اللاعب نفسه يرغب في تغيير الأجواء وتوجيه مسيرته نحو ملعب كامب نو.

وعلى الرغم من أن الأولوية هي الحصول على مهاجم صريح في ظل عدم وضوح مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، لكن برشلونة حصل على الضوء الأخضر من إنتر ميلان للتفاوض مع باستوني.

وانضم باستوني، إلى إنتر قادمًا من بارما في 2019، لعب 293 مباراة مع إنتر ميلان، منها 35 الموسم الجاري. كما يلمك النادي الذي انضم إليه عام 2019 قادمًا من بارما، ويملك 43 مباراة دولية.