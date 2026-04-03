مبابي: ميسي يفعل كل شيء.. وعلاقتي بإنريكي متقلبة

أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إعجابه الشديد بالأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق في باريس سان جيرمان، فيما وصف علاقته بالمدرب لويس إنريكي بالمتقلبة.

وقال اللاعب في تصريحاتٍ، نشرها موقع «فوت ميركاتو»: «ميسي لاعبٌ لا يُصدَّق وهذه حقيقة. إنه ليس مثل نيمار. هو يفعل كل شيءٍ بطريقةٍ رائعةٍ».

وعن الإسباني لويس إنريكي، مدربه السابق في باريس سان جيرمان، ردَّ مبابي: «إنه مدربٌ رائعٌ حقًّا. هو يقول دائمًا ما يفكر به. مع الأسف تعاملت معه في عامي الأخير مع النادي الذي كان مملوءًا بالتقلبات، لذا لم أستمتع بتلك الفترة معه».

وأضاف: «في الشهر الأول لم أكن موجودًا، وحينما عدت، ظننت أن الأمور ستكون صعبةً معي، لأنني كنت سأغادر بالفعل. كما تعلمون كانت تربطني به علاقةٌ جيدةٌ، لكنني كنت اتخذت قراري بالرحيل».

وتابع مبابي: «بعد أربعة أشهرٍ لم أكن أشارك، وكان دائمًا يُبقيني للعب في دوري الأبطال. كان نصف عقلي في باريس، والآخر في مدريد، لذا لم أستفد أبدًا من ذلك. لقد استمتعت بالأمر بوصفي محبًّا للعبة، ولاحقًا قدَّرت تلك اللحظات جيدًا فحينما تحب كرة القدم، أنتَ تشاهدها مهما حدث».