أندية أوروبا تتجاهل كوناتي

أكد نادي ليفربول الإنجليزي أنه لم يتلقَّ أي عرضٍ للتعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الأخيرة، يناير الماضي، وأن اللاعب نفسه لم يكن يسعى إلى الرحيل.

وعلى الرغم من أن اللاعب في الفترة الحرَّة من عقده التي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ للانتقال إليه خلال الصيف إلا أنه لم يُحدِّد حتى الآن وجهةً واضحةً له.

وفي الأشهر الأخيرة، قلَّ اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد مع الفرنسي حيث تراجع ريال مدريد الإسباني عن خوض السباق لضمِّه قبل يناير الماضي، ولم يظهر أي مؤشرٍ على عودة الاهتمام به.

وذكر موقع «أفريكا سوكر»، أن بايرن ميونيخ الألماني كان يبحث عن تدعيمٍ دفاعي في سوق الانتقالات، لكنَّ موقفه تغيَّر بعد تأكُّد بقاء الفرنسي دايو أوباميكانو حتى 2030، بينما لم يسفر اهتمام باريس سان جيرمان بكوناتي عن أي جديدٍ.

ومن المتوقَّع أن تؤثر اعتباراتٌ رياضيةٌ بشكلٍ كبيرٍ في الخطوة المقبلة للاعب، إذ قد يكون سعي ليفربول إلى ضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حاسمًا، ومن المرجَّح أن يُؤثِّر الترتيب النهائي للفريق في الدوري على خطط النادي، وتفكير الفرنسي في الأسابيع المقبلة.