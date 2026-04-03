التحدي الرابع يجمع الخلود والخليج

يبحث فريق الخلود الأول لكرة القدم عن انتصاره الثالث الموسم الجاري أمام ضيفه الخليج، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب نادي الحزم في الرس.

ولم يسبق للفريقين أن خرجا بالتعادل في جميع مواجهاتهما الثلاث السابقة في دوري المحترفين.

وواجه الخلود نظيره الخليج في مباراتين الموسم الجاري، الأولى في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين انتصر فيها 4ـ3، والثانية في دوري «روشن»، ضمن الجولة العاشرة وفاز 3ـ1.

وفي الموسم الماضي التقى الفريقان في مباراتين كسب الخليج الأولى على أرضه بهدف دون مقابل، والثانية على أرض الخلود انتهت لأصحاب الأرض 2ـ1.

ويحتل الخلود المركز 14 في سلم الترتيب برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد و 17 خسارة.

ويأتي الخليج في المركز 11 برصيد 30 نقطة من 8 انتصارات و6 تعادلات 12 خسارة.