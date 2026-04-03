أمام الحزم.. الاتحاد ينشد التعويض

يستقبل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الجمعة، نظيره الحزم لحساب الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويسعى الاتحاد إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في آخر جولتين أمام الأهلي والرياض، فيما يدخل الحزم اللقاء بانتصار مهم في الجولة الماضية أمام الأخدود.

وتواجه الفريقان تاريخيًّا في 15 مباراة ضمن دوري المحترفين، إذ تميل الكفة لصالح الفريق الجداوي الذي يملك تسعة انتصارات، فيما حقق الحزم فوزًا وحيدًا، وحضر التعادل بينهما خمس مرات.

وفي لقاء الدور الأول من المسابقة تعادل الفريقان بنتيجة 1ـ1.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة بعد انتصاره في 12 مباراة، و6 تعادلات و8 خسائر، بينما يأتي الحزم في المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد انتصاره في 8 لقاءات وتعادله في 7 وخسارة 11 مباراة.