النصر يخطط على نقاط النجمة

يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره النجمة، الجمعة عند الـ 9:00 مساءً، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ويعود الفريقان إلى المواجهات بعد فترة توقف دامت 17 يومًا لمشاركة المنتخب السعودي في معسكر ضمن أيام «فيفا» الدولية، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

وتغلب النصر على النجمة في مواجهة الدور الأول حينما أتخم شباكه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كينجسلي كومان، الإسباني إينيجو مارتينيز «هدفين»، والسنغالي ساديو ماني.

ويسعى البرتغالي جورجي جيسوس إلى وضع خطة هجومية، بهدف تحقيق النقاط الثلاث والتمسك بالصدارة، في ظل النقص بغياب البرتغالي جواو فيليش وأيمن يحيي بداعي تراكم البطاقات، والإسباني إينيجو مارتينيز للإصابة، وعدم وضوح الرؤية حول مشاركة الفرنسيين محمد سيماكان وكينجسلي كومان، اللذين عانيا من شد عضلي في تدريب الثلاثاء الماضي.

على الطرف الآخر، سيعمل الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب النجمة، على الحد من خطورة منافسه في المباراة، واستغلال فترة التوقف الماضية، بعد الراحة التي تمتع بها لاعبو فريقه، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

ويتصدر النصر قائمة الترتيب برصيد 67 نقطة، فيما يتذيل النجمة القائمة برصيد ثماني نقاط فقط.