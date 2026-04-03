بالميراس يتفوق على جريميو وينفرد بالصدارة

انفرد فريق بالميراس الأول لكرة القدم، بصدارة ترتيب الدوري البرازيلي، وذلك عقب فوزه الثمين 2ـ 1 على ضيفه جريميو، صباح الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وبادر بالميراس بالتسجيل عن طريق مارلون فريتاس في الدقيقة 44، قبل أن يحرز كارلوس فينيسيوس هدف التعادل في الدقيقة 54، لكن فريتاس عاد لهز الشباك من جديد، مسجلًا الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 72، ليقوده إلى مواصلة انتفاضته بتحقيقه انتصاره الرابع تواليًا في المسابقة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بالميراس، الذي حقق فوزه السابع في المسابقة خلال الموسم الجاري، مقابل تعادل والخسارة وحيدة، إلى 22 نقطة في قمة الترتيب، بفارق 3 نقاط أمام فلومينينسي، أقرب ملاحقيه.

وفي المقابل، توقف رصيد جريميو، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباريات الأخرى، فاز أتلتيكو مينيرو 4 ـ0 على مضيفه تشابيكوينسي أي إف، وسانتوس على ضيفه ريمو 2 ـ0، وبراجانتينو على ضيفه فلامنجو 3ـ 0.