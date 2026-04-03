النجار : الدعيع الأفضل.. ومنافسة الأجانب صعبة

بدأ مسيرته مع الاتحاد عبر فئاته السنية وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2018 ودافع عن ألوان النادي الغربي لمدة 4 أعوام.

وانتقل بعدها إلى صفوف الرياض ومثّله لمدة عامين، قبل أن يحط رحاله الموسم الماضي مع الأخدود.

راكان النجار، حارس مرمى فريق الأخدود الأول لكرة القدم، تحدث لـ«الرياضية» عن استدعائه أخيرًا لصفوف الأخضر، وحظوظ فريقه في منافسات دوري روشن السعودي.

01

كيف ترى انضمامك إلى صفوف المنتخب السعودي، في المعسكر الذي انتهى أخيرًا استعدادًا لكأس العالم 2026؟

الحمد لله تمثيل المنتخب السعودي حلم طال انتظاره وهو شرف كبير وعقبال التمثيل في كأس العالم.

02

ما تقييمك لتجاربك السابقة مع فريقي الاتحاد و الرياض؟

تجربتي في الاتحاد كانت جميلة، تربينا وكبرنا في فئاته السنية ولم أحصل على فرصة رد الجميل بسبب صعوبة تمثيل الحارس السعودي للأندية الكبيرة، وبالنسبة لنادي الرياض فقد كانت تجربة سريعة مختلفة كأول مرة أخرج من جدة وكان هناك صعوبة في التأقلم ولكن الحمد لله تعلمنا أشياء كثيرة ساعدتني في تجربتي الحالية مع الأخدود.

03

كيف تقيّم مستوى الحراس السعوديين؟

وجود الحراس الأجانب صعّب فرصة الحارس السعودي وفي الوقت نفسه هي فرصة لنا لإثبات الوجود وبذل الجهد المضاعف كي نشارك بشكل أساسي، كحارس أهم شيء الاستمرارية في اللعب وحساسية المباريات.

04

هل الحارس السعودي يستفيد من الأجنبي وما الفرق بينهم؟

الاحتكاك بالحراس الكبار أكيد مفيد جدًا ومتى ما وجد الحارس السعودي الفرصة تمسك بها بحول الله.

05

ما توقعاتك لمشاركة الأخضر في كأس العالم المقبلة؟

متفائلون بمشاركة مشرفة بحول الله ولا يوجد شيء صعب مع الرغبة والحماس لتحقيق شيء باسم الوطن.

06

كيف ترى حظوظ ناديك الأخدود في البقاء في دوري «روشن»؟

بالنسبة لحظوظ الأخدود مثل ما أنت شايف كل عام نسوي المستحيل ونبقى بإذن الله.. فيه فرصة كبيرة للبقاء نعد الجماهير بأن نبذل كل ما لدينا ونقاتل للبقاء وقادرون على ذلك.

07

بماذا تعدون جماهير نادي الأخدود؟

بالقتال حتى آخر ثانية مثلما تعودوا منا ونحتاج وقوفهم ومساندتهم لنا.

08

ماذا عن عقدك مع الأخدود هل ستستمر في صفوفه الموسم المقبل؟

بالنسبة للاستمرار أتمنى من الله أن نحقق مركزًا الموسم الجاري يضمن لنا البقاء، وبإذن الله نهاية الموسم أقرر التجديد من عدمه.

09

من وجهة نظرك من هو أفضل حارس سعودي على مر التاريخ؟

يبقى الأسطورة محمد الدعيع هو الحارس الأفضل على مر العصور.