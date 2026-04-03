«جفاف» يدخل خاميس المستشفى

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، إدخال خاميس رودريجيز، قائد منتخب بلاده الأول، إلى المستشفى لمدة ثلاثة أيام، بسبب إصابته بـ«جفاف حاد»، عقب مباراة دولية تجريبية ضد فرنسا.

وأصدر الاتحاد الكولومبي بيانًا صحافيًا، الجمعة، جاء فيه :«ظهرت على اللاعب أعراض جفاف حاد استدعت نقله إلى المستشفى خلال الساعات الـ72 الماضية»، مشيرًا إلى نقله إلى أحد مستشفيات ولاية مينيسوتا، إذ يلعب حاليًا في صفوف فريق مينيسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي «إم إل إس»، وذلك للمتابعة الطبية الوقائية والتعافي.

وأكد نادي مينيسوتا يونايتد أن رودريجيز في طور التعافي، موضحًا أن وضعه بخصوص مباراة نهاية الأسبوع أمام لوس أنجليس جالاكسي سيُحدَّث قريبًا.

وشارك المهاجم السابق لريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وإيفرتون الإنجليزي، صاحب الـ34 عامًا، في المباراة الإعدادية لكأس العالم المنظمة الأحد الماضي، في لاندوفر بولاية ماريلاند، وخسرتها كولومبيا بنتيجة 1ـ3.

واستُبدل رودريجيز بعد 63 دقيقة، بعدما بدا بطيئًا، ومنفصلًا عن أجواء اللقاء.

وانضم رودريجيز إلى الفريق الأمريكي فبراير الماضي، ولم يخض سوى 39 دقيقة حتى الآن بسبب الإصابات.

ولا تزال جاهزية رودريجيز البدنية موضع شك قبل مشوار كولومبيا في كأس العالم هذا الصيف، إذ ستواجه أوزبكستان، والكونغو الديموقراطية، والبرتغال في المجموعة الحادية عشرة.

وكان النجم الكولومبي هداف كأس العالم 2014 في البرازيل، قبل أن ينتقل بعدها بفترة قصيرة إلى ريال مدريد.

ولا يزال رودريجيز يلعب دورًا محوريًا في صفوف المنتخب الكولومبي، في وقت وجهت فيه انتقادات لنيستور لورينسو، مدرب المنتخب، لإشراكه أساسيًا أمام فرنسا، وكذلك في مباراة تجريبية سابقة ضد كرواتيا، على الرغم من افتقاره للجاهزية البدنية.