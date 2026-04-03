«NBA».. سبيرز يهزم كليبرز ويحقق الـ11 تواليا

سجّل فريق سان أنطونيو سبيرز الأول لكرة السلة، تفوقه على لوس أنجليس كليبرز، بعدما انتصر عليه بنتيجة 118ـ99، ضمن منافسات دوري «NBA» الأمريكي للمحترفين، معززًا سلسلة انتصاراته المتتالية إلى ​11 مباراة.

وأحرز ديارون فوكس، لاعب سبيرز 22 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وأضاف ستيفون كاسل 20 نقطة.

وأكمل دايان هاربر تفوق سبيرز بـ19 نقطة، وديفين فاسل 14 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ليعزز سبيرز سجله إلى 27 فوزًا مقابل هزيمتين منذ فبراير الماضي.

وغاب عن سبير فيكتور ويمبانياما، بداعي الإصابة، وذلك للحصول على راحة من مشكلة ‌في الكاحل.

ولا ‌يزال سبيرز، الذي حقق 59 انتصارًا ​مقابل ‌18 ⁠هزيمة، ​يتأخر بمباراتين خلف ⁠أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، وصاحب المركز الأول في القسم الغربي، قبل خمس مباريات على نهاية الموسم الاعتيادي.

وفي مباراة أخرى، انتصر أوكلاهوما سيتي ثاندر، على لوس ‌أنجليس ليكرز 139ـ96، وفاز تشارلوت هورنتس 127ـ107 على فينكس صنز، وكليفلاند كافاليرز 118ـ111 على جولدن ستيت وريورز، وبورتلاند تريل بليزرز 118ـ106 على نيو أورليانز بليكانز.