بعد 6 أعوام.. استسلام مزورة جواز رونالدينيو

سلّمت سيدة أعمال متهمة بتزويد النجم البرازيلي رونالدينيو، بجواز سفر مزوّر أدى إلى توقيفه في الباراجواي عام 2020، نفسها إلى السلطات، حسبما أعلنت شرطة أسونسيون، الجمعة.

وأُودع الحائز على الكرة الذهبية عام 2005 السجن، نحو 30 يومًا، ثم وُضع قيد الإقامة الجبرية لما يُقارب خمسة أشهر في أسونسيون، بعدما دخل الباراجواي بجواز سفر مزوّر إلى جانب شقيقه روبرتو في مارس 2020، أيّ قبل 6 أعوام.

ويُشتَبه في أن داليا لوبيس، صاحبة الـ55 عامًا، التي كانت مطلوبة منذ تلك الفترة، بأنها من وفّرت الوثائق، ونظمت هذه الرحلة التي كانت تهدف إلى الترويج لكتاب.

وعند وصوله إلى البلاد، أُوقِف اللاعب السابق بسبب تقديم جواز سفر باراجوياني وبطاقة هوية مزوّرين.

وكان القضاء البرازيلي سحب جواز سفر رونالدينيو عام 2018، عقب إدانته ودفعه غرامة قدرها 2.5 مليون دولار، لبنائه رصيفًا بشكل غير قانوني في منطقة محمية.

وأوضحت داليا لوبيس للصحافة أنها سلّمت نفسها لأنها رأت أن سلامتها الجسدية باتت مهددة.

وخلال عملية تفتيش في مقر إقامتها الفاخر في أسونسيون، صادرت الشرطة أكثر من 200 ألف دولار.

ويتعيّن على داليا المثول بتهم تزوير وثائق، وتشكيل عصابة إجرامية.

وجرى توقيف نحو عشرين شخصًا آنذاك في إطار هذه القضية، معظمهم من موظفي دوائر الهجرة الباراجويانية، وعناصر من الشرطة.

ولتفادي محاكمة علنية، دفع رونالدينيو 90 ألف دولار، فيما دفع شقيقه 110 آلاف دولار، ما سمح لهما بمغادرة الباراجواي بعد نحو ستة أشهر من توقيفهما.

وقبل ذلك، كان الشقيقان أُفرج عنهما من السجن ووُضعا قيد الإقامة الجبرية في فندق فخم في أسونسيون، العاصمة الباراجويانية، مقابل كفالة بلغت 1.6 مليون دولار.