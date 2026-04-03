أربيلوا: إسبانيا ليست عنصرية

أكد ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، أن إسبانيا ليست بلدًا عنصريًا، داعيًا إلى عدم التعميم، وذلك بعد هتافات الجماهير بعباراة أُعتبرت معادية للإسلام، خلال مباراة تجريبية بين «لاروخا» ومصر، الثلاثاء الماضي، استعدادًا لمونديال 2026.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل مواجهة مايوركا، السبت: «إسبانيا ليست بلدًا عنصريًا، وإلا لكنا نشهد حوادث من هذا النوع كل أسبوع في كل الملاعب. لكن موقفنا يبقى نفسه، يجب القضاء على كافة أشكال السلوكيات العنصرية في الملاعب وفي المجتمع».

وأضاف المدرب الإسباني :«نحن بلد متسامح جدًا، ولا يجب أن نعمّم الأمور عند وقوع مثل هذه الحوادث. علينا أن نواصل القتال بالقوة عينها كي لا تتكرر هذه الأفعال، سواء في الملاعب أو في المجتمع».

وشهدت المباراة التحضيرية بين إسبانيا ومصر المنتهية بالتعادل السلبي، في برشلونة، هتافات عنصرية أثارت موجة استنكار، دفعت شرطة كاتالونيا إلى فتح تحقيق.

وعلى الرغم من جهود السلطات المحليّة، وصدور عدة إدانات قضائية، تُشكّل هذه القضية مثالًا جديدًا على الصعوبات التي تواجهها كرة القدم الإسبانية في القضاء على العنصرية في ملاعبها، سواء في المدرجات أو على مستطيلاتها الخضراء، إذ تكاثرت حوادث من هذا النوع خلال الأشهر الأخيرة.

وكان النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي أصبح رمزًا للنضال ضد التمييز في عالم كرة القدم، أكثر من تعرّض لها منذ وصوله إلى مدريد عام 2018.