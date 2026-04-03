الاتحاد يسترد ميتاي وفابينيو قبل الحزم

وصل الألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، لاعبا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى جدة في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، عقب فراغهما من مهامهما الدولية مع منتخبي بلديهما، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر أن قرار مشاركة ميتاي وفابينيو أمام الحزم، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن بات في يد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق.

على صعيد متصل، شارك الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديش، في التدريبات، بعد عودتهم من الاستدعاء الدولي، الخميس.

وكان فريق الاتحاد تغلب على الوحدة «درجة أولى» 3ـ0 في مباراة تجريبية، الإثنين الماضي، على ملعب الأول في جدة، ضمن استعدادات الطرفين لاستئناف دوري «روشن» السعودي، ودوري «يلو» للدرجة الأولى.

ويلتقي الاتحاد بعد استئناف دوري روشن السعودي الحزم 3 أبريل، ويعقبها بخمسة أيام ضد نيوم، على أن يفتح بعدها ملف بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 14 أبريل، أمام الوحدة الإماراتي في جدة.