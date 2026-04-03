بعد التوقفات الدولية.. النصر علامة كاملة

تعود عجلة دوري روشن السعودي إلى الدوران بجولته الـ 27، مساء الجمعة، بعد توقف دولي رابع الموسم الجاري.

وكان أول التوقفات في سبتمبر الماضي بعد الجولة الأولى، والثاني في أكتوبر بعد الجولة الرابعة، والثالث بين نوفمبر وديسمبر بعد الجولة الثامنة.

وتأمل أندية الدوري بتسجيل انطلاقة قوية في السباق الأخير نحو نهاية الموسم، بما فيها فريق النصر الأول لكرة القدم، الوحيد الذي نجح بجمع العلامة الكاملة من مبارياته الأولى بعد النوافذ الدولية الـ 3 السابقة في الموسم الجاري.

وكسب القطب العاصمي بهدفيْن نظيره الخلود في الجولة الثانية، والفتح بنتيجة 5ـ1 في الجولة الخامسة، و الخليج بنتيجة 4ـ1 في الجولة التاسعة.

ونجحت 3 أندية بتحقيق 7 نقاط في المباريات التي تلت التوقف، عبر انتصاريْن وتعثّر وحيد بالتعادل، وهي التعاون والاتحاد، إضافة إلى الهلال، أقرب ملاحقي النصر، إذ تعثّر في الجولة الثانية، بعد نافذة سبتمبر، بتعادله 2ـ2 مع القادسية.

وسجل الخليج والحزم نتائج جيدة بعد العودة من التوقف الدولي، فجمعا 6 نقاط من انتصاريْن وخسارة، فيما أهدر الأهلي 4 نقاط في هذه المواعيد، عقب تعادليْن مع الاتفاق والشباب، إلا أنّه فاز على القادسية 2ـ1 بعد نافذة ديسمبر، ليجمع 5 نقاط، وهو نفس رصيد الشباب، الذي فاز على الحزم، وتعادل مع الأهلي والأخدود.

وسجلت 3 أندية مجموع 4 نقاط بعد النوافذ السابقة، وهي الاتفاق ونيوم، إضافة إلى القادسية، الذي تعادل مع الهلال في الجولة الثانية، وفاز على نيوم في الجولة الخامسة، قبل خسارته أمام الأهلي في الجولة التاسعة، فيما اكتفت أندية الخلود والرياض بـ 3 نقاط.

ومن ناحيتها، اكتفت فرق الأخدود والفيحاء والنجمة وضمك بنقطة وحيدة جراء تعادل وهزيمتيْن، فيما يُعد الفتح الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة في أولى المباريات بعد فترات التوقف، إذ تعرّض لـ 3 هزائم أمام الاتحاد والنصر والهلال.