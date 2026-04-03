قبل فرايبورج.. البايرن يفقد كين ويستعيد نوير

يفتقد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم جهود مهاجمه الإنجليزي هاري كين في المباراة المقررة السبت أمام مضيفه فرايبورج، ضمن منافسات دوري الأولى، فيما استعاد خدمات قائده مانويل نوير، حارس مرماه.

ويتصدر بايرن، حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق تسع نقاط عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند، قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

أما فرايبورج، الذي ما زال هو والبافاري الوحيدان في ألمانيا اللذان ينافسان في ثلاث بطولات، فيحتل المركز الثامن بـ 37 نقطة.

وأوضح البايرن، في بيان على موقعه الرسمي الجمعة، أنه يتطلع لاستغلال مباراة، السبت، لبناء الزخم قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار البيان إلى غياب كين عن تشكيلة الفريق في مباراة فرايبورج كإجراء احترازي بسبب معاناته من آلام في الكاحل خلال تدريباته مع المنتخب الإنجليزي، على أن يكون جاهزًا للمشاركة أمام الريال.

وقال البلجيكي فينسينت كومباني مدرب الفريق في تصريحات صحافية: «هذا ليس أمرًا رائعًا. كنت أود مشاركته أمام فرايبورج».

ويفتقد البايرن أيضًا جهود المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء أمام باير ليفركوزن.

وعن عودة نوير للياقته، أوضح كومباني :«نوير لائق بنسبة 100 في المئة.. ما قدمه في التدريبات خلال هذا الأسبوعي يضاهي أفضل ما لديه».

كذلك شهد البايرن عودة الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز ولاعب الوسط الألماني جمال موسيالا ليعززا الخيارات المتاحة أمام كومباني الأسبوع المقبل.

ووصف كومباني فرايبورج بالفريق الذي يتمتع بحماس كبير وقوة هائلة على ملعبه ويضم لاعبين واثقين من أنفسهم وقادرين على تسجيل الأهداف

وأشار المدرب إلى أن اختيار اللاعب الذي سيعوض كين في مباراة السبت يعتمد قليلًا على ما سيحدث في التدريبات، ومن سيظهر جاهزيته الكاملة وقال: «يمكننا اللعب بمهاجمين، لا مشكلة.. وإشراك صانعي ألعاب أو لاعب بمركز صانع الألعاب والمهاجم الصريح، وهذا أمر جيد، لأن لدينا ما يكفي من المهاجمين حول منطقة الجزاء. سنحاول اتخاذ قرارات منطقية تساعدنا في المباراة».

وكان البايرن اختبر بنفسه مدى خطورة فرايبورج في النصف الأول من الموسم، عندما وجد نفسه متأخرًا بهدفين نظيفين على ملعب «أليانز أرينا» بعد أقل من 20 دقيقة، قبل أن يقلب النتيجة 6ـ2.

لكن تظل الورقة الرابحة لفرايبورج هي سجله القوي على ملعبه «يوروبا بارك» إذ حصل على 25 نقطة من أصل 37 في الدوري، متغلبًا على شتوتجارت من بين فرق أخرى، ومتعادلًا مع بوروسيا دورتموند وهوفنهايم وباير ليفركوزن. كما فاز بجميع مبارياته في الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.