فرنانديز يدفع ثمن تجاوز التقاليد الزرقاء

أعلن ليام روسنير، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، استبعاد الأرجنتيني إنزو فرنانديز، اللاعب الأغلى في تاريخ النادي، من خوض مباراتين، بعد تصريحات علنية أعرب خلالها عن شكوكه بشأن مستقبله في ملعب «ستامفورد بريدج».

وقال روسنير في مؤتمر صحافي قبل مواجهة بورت فايل :«تحدثت مع إنزو قبل ساعة، وبالتشاور داخل النادي، اتخذنا قرارًا بعدم إشراكه في مباراة ⁠السبت أمام بورت فيل، كما لن يشارك في ‌لقاء مانشستر سيتي».

ووصف روسنير تصريحات فرنانديز بأنها «مخيبة للآمال» لا سيما في ظل الدور القيادي الذي يؤديه اللاعب خلال فترة صعبة يمر بها ‌الفريق، متابعًا :«من حيث شخصيته، لا أملك أي كلمات سلبية بحق إنزو، لكن ما قيل تجاوز حدودًا تتعلق بثقافة النادي والطريق الذي نعمل على بنائه، وكان لا بد من اتخاذ إجراء».

وأضاف روسنير :«الباب لا يزال مفتوحًا أمام ​إنزو، هذا القرار عقوبة انضباطية ​تهدف إلى حماية ثقافة النادي، التزام اللاعب داخل الملعب لم يكن موضع شك، حتى في الهزيمة أمام إيفرتون».

ويغيب فرنانديز عن مواجهة الأزرق اللندني أمام بورت فايل في دور الثمانية لكأس ‌الاتحاد الإنجليزي، السبت، ‌وكذلك عن مباراة الدوري الإنجليزي ​الممتاز ضد ‌مانشستر ⁠سيتي.

وصرح ​فرنانديز، المتوج ⁠بكأس العالم مع الأرجنتين، أنه سيدرس خياراته بعد المونديال، كاشفًا عن رغبته بالعيش في إسبانيا، وذلك في وقت كان يرتدي فيه شارة القيادة بغياب القائد الأساسي ريس جيمس للإصابة.

ويرتبط لاعب الوسط ‌البالغ من العمر 25 عامًا ​بعقد مع تشيلسي يمتد حتى ‌عام 2032، وتداولت مجموعة من الصحف العالمية قُرب انتقاله إلى ريال مدريد، ‌على الرغم من نفيه وجود أيّ محادثات مع النادي الإسباني.

ويعاني تشيلسي من تراجع النتائج، إذ خسر أربع مباريات متتالية، وودع دوري أبطال أوروبا بعد ⁠هزيمة قاسية ⁠أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2ـ8 في مجموع المباراتين، وتراجع إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.